“Un posto al sole”, le anticipazioni: tra gioia e tensioni sta arrivando il Natale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 dicembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Le anticipazioni dal 25 al 29 dicembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Il Natale è in arrivo a Palazzo Palladini, e dunque è doveroso rendere omaggio al presepe che anche quest’anno Raffaele (Patrizio Rispo) ha preparato con cura, con l’assistenza del cognato Renato (Marzio Honorato) e del piccolo Antonio (Eduardo Scafora).

Il presepe, si sa, è un dovere nella tradizione napoletana, e Raffaele sente la sua costruzione come parte integrante del suo ruolo di gran custode del palazzo. Tanto che inizia a lavorarci all’inizio di dicembre… Ma che ne pensa di chi, come magari qualcuno tra noi, si muove all’ultimo momento? Lo abbiamo chiesto a Patrizio Rispo, che di Raffaele conosce ogni pensiero… «Non c’è una data precisa per fare il presepe» è la sua risposta tranquillizzante. «E poi non si può non considerare che c’è chi lo ha già pronto, chi lo allestisce e lo illumina con semplicità e chi (ed è la cosa più impressionante!) ogni anno avvia un vero mini-cantiere per arricchirlo di nuove strutture e abbellimenti». A proposito di nuove strutture e “pezzi” tradizionali, di cosa non dobbiamo dimenticarci? «È fondamentale che ci sia Benino, il pastore dormiente, perché il presepe nasce dal suo sogno. E poi mi raccomando di non scordare la stella, i Re magi in arrivo, le botteghe e il fiumiciattolo». Infine, quando arriva per Raffaele il momento di smontare l’opera? «In genere dopo l’Epifania» spiega ancora.

Mentre Raffaele lavora all’organizzazione del Natale della “comunità” di Palazzo Palladini (i prossimi passi riguardano la cena della Vigilia e il pranzo del 25), c’è chi cerca di usare lo spirito natalizio per dare una svolta alla propria vita. Parliamo di Clara (Imma Pirone) che riesce a convincere Eduardo (Fiorenzo Madonna) a tornare in Italia con lei. Per Sabbiese, però, il ritorno non è semplice. Subito si scontra con Alberto (Maurizio Aiello), deciso più che mai a far sì che il piccolo Federico venga tolto a mamma Clara e affidato a lui. E non è questo l’unico pensiero per il boss. Anche Damiano (Luigi Miele), che in fondo ha causato la sua “caduta” ma che al contempo resta un amico antico e vero, gli fa una richiesta pesantissima: Eduardo deve consegnarsi alla Legge. Quale sarà la decisione di Sabbiese?