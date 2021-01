“Un posto al sole”, le anticipazioni: tra i due litiganti, il terzo prende casa…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 febbraio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45

29 Gennaio 2021 | 15:53 di Gabriella Persiano

Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria) vanno a ispezionare il seminterrato di Alberto (Maurizio Aiello), ormai vuoto. Ognuno spera che l’altro si convinca a trasferirsi lì, ma entrambi sanno che l’appartamento dove hanno vissuto finora è decisamente più confortevole. Iniziano così a discutere e si vedono costretti a decidere di tirare a sorte, il che fa infuriare Patrizio, consapevole della fortuna di Vittorio. I toni si accendono e litigano anche al telefono mentre Patrizio sta lavorando al Caffè Vulcano. Samuel (Samuele Cavallo) vorrebbe intromettersi per dire una cosa importante sull’appartamento di Alberto, ma Patrizio non lo lascia parlare. Solo più tardi si renderà conto che avrebbe dovuto, visto che lo incontra a Palazzo Palladini: l’appartamento lo ha preso lui! Patrizio è infuriato e gli giura che gliela farà pagare: si è approfittato dell’indecisione sua e di Vittorio per fregarli! Riuscirà l’aiutante cuoco a farsi perdonare dal suo capo?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 gennaio)

Roberto dà a Lara un ruolo poco importante ai Cantieri e lei cerca di riscattarsi. Silvia pensa di aver risolto i propri problemi al Caffè Vulcano facendosi affiancare da Diego. Michele è sempre più amareggiato per la gestione della radio da parte di Chiara. Sui social Vittorio è ancora alle prese con il “rivale” Rick Tok e lo vede come una versione più giovane del suo “personaggio” Vicky Beef, realizzando così di non avere più il seguito di fan di un tempo. Clara intuisce l’interesse di Barbara nei confronti di Alberto.

Le anticipazioni dall’1 al 5 febbraio

● Clara intuisce che il fratello di Thea è l’uomo che Silvia ha identificato come suo aggressore, ma Niko la invita a non mettere in difficoltà il suo lavoro di avvocato con iniziative personali.

● Angela si stupisce del ritorno di Nunzio a Napoli e Franco decide di vederci chiaro.

● Silvia riceve un’inaspettata proposta che rischia di complicare ulteriormente il suo legame col marito, con cui vive un nuovo momento di tensione.

● Roberto è indispettito dalla eccessiva intraprendenza lavorativa di Lara.