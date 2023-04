“Un posto al sole”, le anticipazioni: tra Marina e Roberto rispunta Arnaud…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 aprile su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Stanca dell’invadenza di Lara (Chiara Conti), Marina (Nina Soldano) dà un ultimatum a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli): o dice a Lara di sparire o sarà la fine del loro matrimonio! Roberto prova a ribattere: il piccolo Tommy ha bisogno di un padre… Marina, però, lo stoppa: non è mai stato così presente con nessuno dei suoi figli, quindi non provi a usare l’istinto di paternità come scusa, lei non ci casca! Più tardi, ai cantieri, la Giordano cambia umore quando vede Arnaud (Frédéric Moulin), il cliente francese che aveva conosciuto a Procida e rivisto per caso a Londra. Arnaud si è affidato ai Cantieri Ferri per il suo yacht e Marina vuole occuparsi di quell’affare da sola. Roberto nota con irritazione una certa complicità tra i due e il suo istinto non sbaglia. Quando rimangono soli, Arnaud coglie alla sprovvista Marina e la bacia. Marina lo allontana, ma è turbata. Non sa che, nel frattempo, Ferri è andato da Lara a chiarire le cose: si occuperà del bambino e non della madre, quindi lei non deve più chiamare se non per Tommy. Quando vede Marina, però, la freddezza tra i due è ancora palpabile…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 aprile)

Silvia, finalmente serena dopo essersi messa in società con Diego e Nunzio, non sospetta che Michele sia uno dei suoi benefattori; solo Rossella tributa al padre il riconoscimento meritato. Con l’aiuto di Filippo, Guido tenta di far “scoppiare” la pace tra Serena e Mariella. Roberto deve correre di nuovo in aiuto di Lara. Alberto continua a provocare Silvia e Nunzio, danneggiando il Vulcano. Rosa e Damiano vivono un’inattesa notte d’amore; il giorno dopo, però, i loro giudizi sull’accaduto non saranno concordi.

Le anticipazioni dal 17 al 21 aprile