“Un posto al sole”, le anticipazioni: tra Roberto e Lara iniziano gli screzi

22 Gennaio 2021 | 15:12 di Gabriella Persiano

Lara (Chiara Conti) entra spavalda nell’ufficio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per sapere quale sarà il suo ruolo nei Cantieri. Lui guarda preoccupato qualcosa al computer e la liquida elencandole le sue mansioni. La Martinelli è delusa: non avrà il ruolo di rilievo sperato, sarà poco più di una segretaria. Così, quando Ferri esce per un appuntamento, rientra nell’ufficio dell’imprenditore e cerca di capire cosa stesse leggendo. Dalla cronologia della navigazione in internet, capisce che cercava informazioni su Marina (Nina Soldano), in Svizzera con Fabrizio (Giorgio Borghetti) che si sta riprendendo dopo l’incidente. Lara si ingelosisce, ma capisce di poter approfittare della scoperta per “arruffianarsi” Roberto. Più tardi, infatti, si presenta a sorpresa a casa sua e gli dice di aver scoperto dove si trova la Giordano: è a Ginevra in una villa in affitto… La notizia non ammorbidisce Ferri e Lara deve ricorrere alla sua arma migliore, la seduzione…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 gennaio)

Chiara Petrone torna alla radio per modernizzarla, ma così facendo “destabilizza” Michele. Leonardo inizia a fare dei progressi nel suo cammino di liberazione dalla droga e Serena pensa di contattare i suoi genitori. Alex prende una clamorosa decisione il giorno prima di partire per la Spagna: lasciare Vittorio. Niko chiede aiuto ai familiari per arginare l’invadenza di Renato. Angela riceve la proposta di trasferirsi a Venezia per qualche tempo. Ilaria tenta di farsi perdonare da Rossella e di ricostruire il rapporto di amicizia con lei.

Le anticipazioni dal 25 al 29 gennaio

● Silvia pensa di aver risolto i propri problemi al Caffè Vulcano facendosi affiancare da Diego.

● Michele è sempre più amareggiato per come Chiara gestisce la radio.

● Vittorio è ancora alle prese con Rick Tok, il suo “rivale” sui social. Rick Tok è una sorta di versione più giovane del suo stesso “personaggio” nei social, ovvero Vicky Beef, e ora Vittorio capisce di non avere più tra i suoi fan il seguito di un tempo.

● Clara intuisce l’interesse di Barbara nei confronti di Alberto.