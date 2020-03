“Un posto al sole”, le anticipazioni: tre uomini e un Palazzo…

20 Marzo 2020 | 12:26 di Gabriella Persiano

Otello (Lucio Allocca) torna da Indica a Palazzo Palladini per una breve visita agli amici di sempre. Peccato, però, che scopre subito qualcosa che lo fa adirare. Ancora con le valigie in mano, viene a sapere delle modifiche apportate alla zona cantine del palazzo per realizzare il pied-à-terre di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Vittorio (Amato D’Auria) e rimane molto male. Come mai non è stato avvertito? Come mai i suoi cosiddetti amici non hanno pensato di coinvolgerlo in quanto amministratore del condominio? Preso dalla rabbia, Otello inizia a fare le pulci sulla regolarità dei lavori e costringe gli amici a verificare che tutto sia stato fatto a norma! Inoltre, va a fare una visita nell’appartamento e si introduce per trovare qualcosa a cui appigliarsi. E infatti trova da ridire su un po’ di cose, a cominciare dallo zerbino che non si addice all’eleganza del Palazzo, fino al condizionatore. Testa è proprio sul piede di guerra, solo contro tutti. L’unica che si schiera al suo fianco è Rossella (Giorgia Gianetiempo), che fa notare come il nonno sia solo offeso per essere stato escluso dai suoi amici.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 marzo)

Filippo e Serena fanno un passo decisivo: firmano le carte per la separazione consensuale. Lui ora può consolidare il rapporto con Cristiana. Raffaele non approva il modo in cui Vittorio e Patrizio organizzano l’uso del seminterrato: si prenderà una “vendetta”. Marina riceve un’informazione che potrebbe aiutare Fabrizio a dimostrare la sua innocenza. Alex è in difficoltà, perché Mariella vuole invitare alle sue nozze sia Rosaria che Carla. Non sapendo come comportarsi, le mette faccia a faccia. Viola torna a Napoli per sempre.

Le anticipazioni dal 23 al 27 marzo

● Filippo si scontra ancora una volta con Serena, questa volta per la scelta della babysitter che dovrà occuparsi di Irene.

● Marina viene informata dall’avvocato Leone circa una nuova pista che potrebbe portare a scoprire il vero assassino di Sebastiano.

● Viola scopre che Eugenio l’ha tenuta all’oscuro delle sue indagini sulla camorra e delle minacce di morte che ha ricevuto in questo periodo. E cambia idea.

● Bianca porta a casa un cagnolino, ma Giulia non vuole tenere il nuovo ospite a casa.