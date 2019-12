“Un posto al sole”, le anticipazioni: tutti insieme allegramente

20 Dicembre 2019 | 14:05 di Gabriella Persiano

Quest’anno la puntata natalizia di Un posto al sole ci farà riflettere sul significato della festa. I bambini di Palazzo Palladini aspettano il Natale con ansia: cos’avrà portato Babbo Natale? Bianca (Sofia Piccirillo) e Jimmy (Gennaro De Simone) non stanno nella pelle. Nella mattina fatidica corrono felici all’albero. Nella fretta di scartare pacchi e pacchetti, non condividono la gioia dei doni con i familiari. Poi si chiudono in camera e ne escono solo per abbuffarsi a pranzo. La sera vanno a dormire, ma con un vuoto dentro: dov’è finito lo spirito del Natale? Il giorno dopo si svegliano ed è di nuovo Natale! Con meno entusiasmo del giorno prima, i bambini scartano i pacchetti, ma non c’è più sorpresa perché sanno già cosa contengono. Si chiudono ancora in camera, ma sono un po’ annoiati e non badano a chi vorrebbe far sentire loro il vero spirito natalizio. Mangiano tanto e vanno a letto. E il giorno dopo ancora… È ancora Natale! Ma ora Bianca e Jimmy sono tristi: ciò che li faceva gioire, non vale più niente. Ma stavolta corrono dai loro cari: sanno che il Natale è felicità se è vissuto con le persone che ci vogliono bene!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 dicembre)

Diego rifiuta il patteggiamento suggerito da Aldo, ma il giudice non sembra ben disposto nei suoi confronti. Viola intanto torna a Napoli per aiutare la famiglia nel difficile momento del processo a Diego. Clara denuncia Alberto, forte del sostegno di Giulia e Susanna. Otello prende una stanza nel bed and breakfast di Serena, ma la mette in difficoltà con alcuni ospiti. Arianna decide di non partire per Londra con Andrea e a questo punto lui deve scegliere tra la moglie e la figlia.

Le anticipazioni dal 23 al 27 dicembre

● Clara è sempre più manipolata da Alberto, mentre Angela e Giulia si scontrano sulla denuncia contro di lui.

● Andrea riesce a convincere Arianna a partire per Londra e in aereo faranno un incontro inaspettato.

● Renato, incastrato da Raffaele, si trova a convivere con Otello.

● Ferri sorprende Serena cambiando il suo Natale.

● Filippo è sconvolto quando scopre che Viviana è a Napoli e alloggia nel bed and breakfast di Serena.

● Eugenio riceve un’importante proposta di lavoro, motivo di scontro con Viola.