“Un posto al sole”, le anticipazioni: un ciclone a Palazzo Palladini

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 febbraio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45







Un ritorno inaspettato a Palazzo Palladini sorprende Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso). Stanca per le nottate insonni a causa della piccola Elisabetta, la Cirillo apre la porta d’ingresso e si ritrova davanti Micaela (Gina Amarante: l’attrice sostituisce Cristiana Dell’Anna nel ruolo delle gemelle Cirillo, ndr)! Serena sbotta: che ci fa a Napoli la sua sorellina minore!? Non sa, Serena, che la sorpresa è doppia, visto che compare anche Manuela, la gemella di Micaela… Più travolgenti e sarcastiche che mai, le due sorelle si prendono gioco della Cirillo “senior” facendole notare le evidenti occhiaie! Serena capisce subito che una tempesta si è abbattuta su Palazzo Palladini! Come dimenticare tutti i guai che hanno combinato quelle due scambiandosi l’identità con Niko (Luca Turco), e avanti fino alla nascita di Jimmy (Gennaro De Simone), figlio di Micaela, e alla loro decisione di andare a vivere a Berlino, lasciando Poggi ad occuparsi del figlio… E adesso sono tornate, proprio nel momento in cui Niko ha ritrovato la sintonia con Susanna (Agnese Lorenzini). Che cosa combineranno questa volta le due terribili gemelle?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 febbraio)

Al corso per sommelier tenuto dalla mamma di Samuel, Renato è disturbato da un’accanita corteggiatrice. Samuel, a un passo dal coronare il sogno d’amore con Speranza, trova parecchi ostacoli. Chiara è sempre più distante da Nunzio. Dopo la partenza di Marina, Ferri sembra deciso a chiudere con i sentimenti e prova a sfogare il suo malessere su Lara. Franco, sempre più in crisi con Angela, ritrova un feeling con Katia. Corrado si aggrava e Rossella capisce quanto sia dura per un medico non lasciarsi coinvolgere dai sentimenti.

Le anticipazioni dal 21 al 25 febbraio