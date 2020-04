“Un posto al sole”, le anticipazioni: un dongiovanni pentito

18 Aprile 2020 | 12:14 di Gabriella Persiano

Andrea (Davide Devenuto) torna a Palazzo Palladini triste e sconfortato dopo la rottura con Arianna (Samanta Piccinetti). Restituisce a Otello (Lucio Allocca) la moto che gli aveva sottratto e quello gli urla dietro che saranno guai se si azzarderà di nuovo a prenderla senza permesso. Ma Pergolesi quasi non lo ascolta: pensa solo a raccattare le sue cose per andarsene da lì: senza la Landi non potrebbe più vivere in quella casa. Mentre Guido (Germano Bellavia) tenta invano di tirarlo su, Angela (Claudia Ruffo) gli rinfaccia di essere un dongiovanni senza speranza e gli dice che il suo errore non è aver tradito Arianna con Viola, ma aver rinnegato la sua natura di “spirito libero”: non è fatto per i legami seri e deve capirlo. Queste parole colpiscono Andrea. Non pensa che l’amica abbia ragione, ma si rende conto che ciò che desidera non sono tante avventure, ma Arianna! Deciso a riprendersela, torna in cortile e fa per prendere ancora la moto di Testa, che cerca di fermarlo in tutti i modi. Per fortuna, però, qualcuno varca il cancello: è Arianna! I due si abbracciano commossi. Ma sarà finito il periodo buio per Andrea?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 aprile)

Vi ricordiamo che stanno andando in onda repliche di puntate del marzo 2012.

Roberto cerca di allontanare Greta dalla sua vita, mentre lei vorrebbe riconquistarlo. Renato è deluso perché i suoi figli non si sono ricordati della Festa del Papà. Franco è indignato per la vicinanza tra Giulia e Vintariello. Guido è sempre più soggiogato da Isabella e Andrea gli suggerisce un piano per liberarsene. Andrea intanto è deciso a riconquistare Arianna. Rossella, stanca di passare per la ragazza sempre troppo seria, va in discoteca.

Le anticipazioni dal 20 al 24 aprile

● Roberto ormai è inarrestabile nella sua guerra contro Greta e cerca di colpirla anche sul lavoro. Lei decide di affrontarlo.

● Serena crede che Filippo stia con Viola e decide di dare una svolta alla sua vita.

● Gianluca, nonostante gli sforzi di Rossella, non sembra intenzionato a impegnarsi nello studio.

● Filippo riceve la visita inaspettata di una persona che sembra volersi stanziare a casa di Sartori e scombinargli la vita.

● Niko entusiasma Renato superando l’esame di Diritto Privato, ma ha un’idea che non piacerà al padre.