“Un posto al sole”, le anticipazioni: un giocattolo estremamente pericoloso

Manuel (Manuel D’Angelo) parla al telefono con Antonio (Eduardo Scafora): il figlio di Viola vorrebbe che l’amico lo andasse a trovare più spesso, ma Manuel dice che la sua mamma non riesce a portarlo a Palazzo Palladini, che non si sente molto bene e ha sempre gli occhi rossi… La discussione tra i bambini non sfugge a Viola (Ilenia Lazzarin) e a Ornella (Marina Giulia Cavalli), che si preoccupano così tanto per Rosa (Daniela Ioia) da andare subito a trovarla per sapere come stia. Quando la vedono, la invitano a farsi visitare gli occhi: con la vista non si scherza, rimarca Ornella. Rosa, però, si mostra infastidita per l’improvvisata: non ha nulla, non vuole intromissioni! Viola comunque non si arrende: ha capito che c’è qualcosa che non va e si rivolge a Damiano (Luigi Miele), poliziotto e padre di Manuel. Damiano ipotizza che l’origine dei malesseri di Rosa e del piccolo siano “legati” alla fabbrica di giocattoli per la quale lavora la donna. Viola si ricorda che Manuel ha lasciato un giocattolo a casa loro e ne approfitta per portarlo, insieme a Damiano, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui trovano l’agente Carlo Scarpati (Gabriele Rossi), che sa già molto sulla vicenda dei giocattoli non a norma…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 dicembre)

Diego fa di tutto per aiutare Lia a recuperare i beni della sua famiglia, ma una scoperta getterà nuova luce sul passato della donna. Serena indaga sulla sparizione dei suoi panni: le tracce portano a Mariella… Damiano capisce di aver fatto bene a preoccuparsi per la salute del figlio e cerca di convincere Rosa a prendere delle contromisure. Nunzio vuole godersi il momento di leggerezza con Alice, ma un arrivo a sorpresa cambia le cose. A una cena natalizia Silvia e Michele, rimasti soli, si baciano; poi, però, suona il cellulare di lei…

Le anticipazioni dal 26 al 30 dicembre