“Un posto al sole”, le anticipazioni: un incontro cambia la giornata di Giulia

Giulia (Marina Tagliaferri) si ritrova a casa da sola. Angela (Claudia Ruffo), Franco (Peppe Zarbo) e Bianca (Sofia Piccirillo) passeranno l’estate in Sicilia, mentre lei e la cagnolina Bricca dovranno fare i conti con un angosciante silenzio. Le mancherà il trambusto di quei tre. Qualche giorno dopo, mentre è seduta al Caffè Vulcano immersa in pensieri nostalgici, la Poggi vede qualcuno di inaspettato: Luca (Luigi Di Fiore). Sappiamo che è tornato per sostituire come primario Ornella (Marina Giulia Cavalli). Giulia è emozionata e lo invita a farle compagnia. Luca accetta e le dice che, se le va, possono fare colazione insieme al Vulcano anche nei prossimi giorni. Colpita, Giulia accetta: le sembra un’ottima idea! I due iniziano a parlare del nuovo incarico di Luca, che dice di aver avuto un’ottima impressione del lavoro fatto da Ornella. La struttura è di alto livello e l’equipe eccellente: è sicuro che si troverà bene, e poi è contento di essere tornato a Napoli. Giulia ascolta partecipe, con un bel sorriso, percependo una certa complicità…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 maggio all’1 giugno)

Ida arriva inattesa a Palazzo Pallavicini: vuole incontrare Lara, rivuole il suo bambino; Lara cerca di liberarsi al più presto della ragazza polacca: non deve vedere Roberto! Manuela è convinta che tra lei e Niko possa rinascere qualcosa, ma la situazione non è così semplice. Giulia pensa alla prossima partenza di Angela e Franco e si sente sprofondare nella tristezza. Guido finisce nei guai per colpa di Massaro e tema che la crociera sia rovinata. Luca si ritrova in un forte disagio: non è solo una questione emotiva.

Le anticipazioni dal 5 all’8 giugno