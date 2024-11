“Un posto al sole”, le anticipazioni: un incontro “pericoloso”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 novembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Prima di andare a scuola, Manuel (Manuel D’Angelo) dà un’occhiata nello scantinato per accertarsi che sia tutto a posto dopo la perquisizione dello stabile. La polizia, infatti, sta cercando Pasquale (Giandomenico Smilzo), scomparso da ore: Damiano (Luigi Miele) sospetta che abbia accoltellato lui don Antoine (Hakim Gouem), perché è stato visto fuggire dalla chiesa prima che il prete venisse trovato ferito. Luisa (Assia Serrato), la madre di Pasquale, se l’è presa con Rosa (Daniela Ioia): perché cercano proprio suo figlio? È stata lei a fare il suo nome per vendicarsi? Manuel riflette su quel che è successo mentre controlla lo scatolone con gli addobbi di Natale. Prima di uscire, però, qualcuno lo blocca, è Pasquale, nascosto nel sottoscala. Manuel è atterrito: cosa gli succederà? Man mano che passano i minuti Pasquale però cambia umore. Da bullo si trasforma in ragazzino impaurito e racconta… Era entrato in chiesa per rubare i soldi delle offerte, ma non ha aggredito il prete, lo ha trovato già in una pozza di sangue. Vedendolo così indifeso, Manuel non ha più fretta di scappare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 novembre)

Costabile minaccia Castrese: o lo aiuta col debito, o lui dirà a loro padre che è omosessuale. Ferri impone al figlio di inserire in radio gli spot dell’impresa Gagliotti. Alice inizia a uscire con Vinicio Gagliotti. Alberto, saputo che Clara ed Eduardo non torneranno a Napoli, chiede aiuto a Luca. Michele indaga sui Gagliotti. Guido si arrovella per coniugare gli impegni con Lollo e Claudia, ma lei si rivela egoista. Eugenio, dopo aver detto a Lucia di essere ancora innamorato di Viola, fa i conti con le conseguenze delle sue parole.

Le anticipazioni dal 25 al 29 novembre