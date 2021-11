“Un posto al sole”, le anticipazioni: un padre veramente impossibile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 13 novembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Espedito Altieri (Antonio Conte), cugino di Mariella (Antonella Prisco), arriva a Napoli. L’hanno invitato i Del Bue per aiutare sua figlia Speranza (Mariasole Di Maio) a convincere questo padre severissimo a farla iscrivere alla facoltà di Veterinaria. Guido (Germano Bellavia) è sconvolto: Espedito è irascibile e retrogrado. Appena entra in casa racconta di aver giusto salvato la figlia da un maniaco! Nel frattempo Del Bue riceve una telefonata da Vittorio (Amato D’Auria) che l’informa di un incontro spiacevole di Samuel (Samuele Cavallo) col padre di Speranza, quindi lui non tornerà a casa finché quell’uomo sarà in zona. Guido capisce che il “maniaco” era Piccirillo che s’era solo fermato a salutare la ragazza, e dunque rinuncia all’idea di discutere con Altieri. Non si toglie dai guai, però: Espedito approfitta di un momento in cui il vigile è da solo per raccomandargli di stare attento alla sua bambina, che in una grande città come Napoli potrebbe essere “circuita” da qualcuno. E chi glielo dice, allora, che è proprio Del Bue junior che sta flirtando con la ragazza?

Nel giorno del battesimo di Federico, i disaccordi tra Clara e Alberto sembrano essere completamente dimenticati: che lui sia davvero cambiato? Mattia vuole accorciare le distanze con Rossella ma qualcuno s’intromette e aumenta la frustrazione del ragazzo. Roberto dà per scontato che Marina vada con lui al salone nautico, ma lei teme di far torto a Fabrizio. Irene, dopo l’arrivo della sorellina Elisabetta, si sente un po’ trascurata. Vittorio è pronto a lanciarsi in una storia con Speranza, ma qualcosa lo frena.

Le anticipazioni dall’8 al 13 novembre