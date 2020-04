“Un posto al sole”, le anticipazioni: un salto indietro nel tempo

03 Aprile 2020 | 14:20 di Gabriella Persiano

Da questa settimana la programmazione di Un posto al sole cambierà. Per qualche tempo non vedremo episodi nuovi (la produzione è sospesa per l’emergenza coronavirus), ma repliche che ci riporteranno al marzo del 2012. Rivivremo quindi alcune storie che ci sono rimaste nel cuore. In particolare assisteremo alla nascita di una delle storie più romantiche di questi anni, quella tra Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso), coppia che oggi sappiamo essere lì lì per separarsi. Ecco allora Serena, cassiera in un cinema, cercare per tutta la città il bellissimo ragazzo che l’ha “fulminata”: lo ritroverà per caso su una panchina in cerca di soccorso a causa della malattia ai reni… Rivedremo poi Niko (Luca Turco) all’università, pressato da Renato (Marzio Honorato) perché si laurei, e Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ai tempi della storia con Greta, ma anche in procinto di vivere l’ennesimo ritorno di fiamma con Marina (Nina Soldano)… E ci ricorderemo anche di chi non c’è più, come mamma Lucia (Regina Senatore) e il boss Vintariello (Antonio Pennarella). Buon tuffo nel passato, dunque.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 marzo al 3 aprile)

Ecco come abbiamo lasciato i protagonisti della soap prima dell’interruzione. Marina ha una pistola puntata addosso da Gabriella, vera colpevole della morte di Sebastiano. Niko cerca di convincere Avella il camorrista a collaborare con la giustizia per aiutare Nicotera. Giulia si affeziona alla cagnolina di Bianca. Leonardo sorprende Serena proponendole di raggiungerlo in Sicilia, dove lui andrà a lavorare. Guido, indeciso su chi scegliere come testimone di nozze, lo chiede a tutti i suoi amici e a quelli di Mariella, ma combina un pasticcio.

Le anticipazioni dal 6 al 10 aprile

● Filippo (ma ricordiamoci che queste sono puntate del marzo 2012) salta il ciclo di dialisi per andare a cercare Carmen a Bologna, ma incontra il cugino Tommaso.

● Greta ha la conferma di aspettare un figlio da Ferri e spera di ricostruire il legame col marito nonostante lo abbia tradito.

● Niko è sempre più attratto dalla babysitter Micaela, ma non sa che si tratta della gemella Manuela.

● Franco vuole far riavvicinare Arianna e Andrea.

● Guido cerca di contenere la passionalità di Isabella, ma con scarsi risultati.