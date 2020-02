“Un posto al sole”, le anticipazioni: un San Valentino a sorpresa

07 Febbraio 2020 | 17:41 di Gabriella Persiano

Arianna (Samanta Piccinetti) deve organizzare la serata di San Valentino al locale. Lei ha poco da festeggiare, però, perché Andrea (Davide Devenuto) non c’è. Questo disappunto inizia a farle vedere la “festa degli innamorati” come un evento consumistico e ipocrita. Così decide che quella sera starà a casa, lontana dalle romantiche smancerie dei clienti. Il “voltastomaco”, però, c’è chi ce l’ha sul serio: all’improvviso Fausto (Fausto Acernese) ha un terribile mal di pancia, e come lui Silvia (Luisa Amatucci) e Alex (Maria Maurigi)! Arianna non ha dubbi: è colpa della salsina preparata da Samuel (Samuele Cavallo) e usata per farcire i tramezzini mangiati dal suo staff. Meno male che lei la detesta! Rimasta senza personale, Arianna è però costretta ad andare al Caffè Vulcano per gestire la gran serata. Ma la sfortuna non è finita: un blackout nel quartiere lascia il locale al buio. A sorpresa, è proprio Samuel a risolvere tutto con grande intraprendenza. Arianna resta così colpita da fare qualcosa di inaspettato: al momento di andare a casa, dopo averlo salutato, torna sui suoi passi e lo bacia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 febbraio)

Angela riceve una telefonata di scuse dalla maestra Gagliardi, ma il suo tono mesto la preoccupa. Filippo capisce di aver esagerato con la gelosia per Leonardo e tenta di chiarirsi con Serena. Arianna vive una notte di ritrovata passione con Andrea, il cui ritorno da Londra scombina i piani romantici di Samuel per Arianna. Serena trascorre momenti di leggerezza con Leonardo al bed and breakfast. Marina deve vedere Fabrizio per lavoro e cerca di tenere le distanze. Ornella intuisce che Giulia sta per mettersi nei guai e cerca di impedirlo.

Le anticipazioni dal 10 al 14 febbraio

● Giulia, scoperta la falsità di Marcello, si rammarica per l’ennesima delusione e si rifugia nell’affetto di amici e familiari.

● Vittorio si sente oppresso in casa e progetta di andare a vivere con Patrizio.

● Nicotera, tornato a Napoli per contrastare l’ascesa di un clan camorristico, inizia a indagare su un pericoloso boss.

● Marina cerca per i Cantieri un amministratore delegato che vada bene a tutti.

● Nunzia è furiosa con Alberto per aver gettato la figlia Clara in uno stato di prostrazione. Decide dunque di vendicarsi.