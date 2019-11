“Un posto al sole”, le anticipazioni: un tentativo di corruzione

29 Novembre 2019 | 14:20 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



A pochi giorni dall’udienza, Diego (Francesco Vitiello) è pieno di dubbi. Aldo (Luca Capuano) gli ha offerto tanti soldi perché ammetta di essere colpevole. L’avvocato, che nel processo è “parte lesa”, sa che chi ha tentato di ucciderlo è stato suo figlio Jacopo (Matteo Santorum), arrabbiato per la sua relazione extraconiugale con Beatrice (Marina Crialesi). Ma Aldo non vuole rovinare la vita al ragazzo e quindi cerca di spingere Diego a patteggiare. Del resto con questi soldi Diego potrebbe cominciare una nuova vita lontano dall’Italia… Se non li accettasse, non riuscirebbe comunque a dimostrare la sua innocenza: le prove contro di lui sono schiaccianti. Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) viene a sapere dei dubbi del fratello e lo affronta con decisione: se voleva così tanto dimostrare la sua innocenza, perché cambiare idea? Diego gli svela il piano di Aldo e dice che per lui non c’è altra via d’uscita. Patrizio è attonito e sconcertato. Riuscirà a convincere Diego a combattere?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 novembre)

Vittorio organizza una serata romantica con Alex al Caffè Vulcano e invita il cantante Andrea Sannino. Filippo cerca di ritrovare l’intesa con Serena, ma la sorte è sempre avversa. Diego ricorda ancora delle cose sull’incidente a Leone, ma Raffaele e Niko non sono sicuri della sua attendibilità. Alberto tenta di riconquistare Marina. Angela litiga con Giulia per i problemi scolastici di Bianca. Andrea chiede aiuto a Silvia per dire ad Arianna che lui andrà spesso a Londra a trovare Alice e che la Landi dovrà trovare un aiuto per il Vulcano.

Le anticipazioni dal 2 al 6 dicembre

● Carla, tornata nella vita delle due figlie, rischia di sconvolgerle ancora. Ma Alex, spronata da Vittorio, per la prima volta decide di mettere se stessa davanti a tutti.

● Raffaele vede Renato solo e abbrutito e lo invita a riflettere sugli errori del passato per non ripeterli.

● Fabrizio spiazza Marina facendole conoscere Sebastiano Rosato.

● Silvia scopre il talento e lo spirito d’iniziativa di Samuel.

● Giulia cerca di convincere Clara a denunciare Alberto Palladini, che l’ha licenziata perché non s’è concessa a un cliente.