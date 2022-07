“Un posto al sole”, le anticipazioni: una cena non troppo riuscita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 luglio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Speranza (Mariasole Di Maio) comunica a Samuel (Samuele Cavallo) che Espedito (Antonio Conte), il padre di lei, li vuole a cena al suo caseificio. Piccirillo finge numerosi impegni ma, alla fine, dopo essersi confidato con Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) si convince che non è il caso di rifiutare un invito del suocero, il quale potrebbe legarsela al dito per molto tempo. I coniugi Del Bue, inoltre, lo seguono per supportarlo in caso di momenti difficili. Samuel, come sempre, si sente in soggezione davanti a quell’uomo burbero e severo, eppure riesce a cavarsela, complice la presenza di Guido e Mariella e di Castrese (Peppe Romano), uno dei fratelli di Speranza. La giornata prosegue bene, fino a quando Speranza fa notare al padre che le mucche, secondo lei, non stanno bene. Il padre la zittisce e la ragazza ci rimane male. In fondo studia veterinaria e ha delle conoscenze importanti all’università, chi meglio di lei può aiutarlo? Il padre, però, si irrita e Samuel, concentrato nel compiacere il suocero, non la supporta. Così la ragazza se la prende…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 luglio)

Nicotera, grazie alle informazioni fornite da Mariano Tregara, dà inizio a una complessa operazione di polizia per distruggere il clan Argento. Lara rientra a Napoli decisa a prendersi una rivincita su Ferri e Marina che, intanto, pianificano un futuro insieme. Ornella scopre che tra Raffaele ed Elvira potrebbe esserci stata più di una semplice amicizia. Riccardo propone a Rossella di andare a vivere insieme ma la reazione della ragazza non è quella che si sarebbe aspettato. Manuela sente crescere la gelosia nei confronti di Susanna.

Le anticipazioni dal 25 al 29 luglio