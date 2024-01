“Un posto al sole”, le anticipazioni: una chiacchierata molto “vivace”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 gennaio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Eugenio (Paolo Romano) è in pausa dal lavoro quando riceve la chiamata di Viola (Ilenia Lazzarin). L’ex moglie è preoccupata perché il piccolo Antonio (Eduardo Scarfora) ormai non le ubbidisce più e si mette di traverso per ogni cosa, anche per andare a lezione di nuoto. Nicotera l’ascolta, ma è distratto dalla visione della collega Lucia (Francesca Colapietro) che in corridoio sta parlando in modo molto confidenziale col commissario Schipa (Marco Zangardi). Eugenio non nasconde un pizzico di gelosia che non sfugge a Lucia. Quasi per “distrarsi”, Nicotera decide di andare a parlare direttamente col figlio. Viola apprezza l’intervento, ma si accorge della freddezza che l’ex marito ha nei suoi confronti. Quando torna in ufficio, Eugenio non riesce a sfuggire alle avances della Cimmino, la quale, sfacciatamente, gli chiede se vederla parlare con Elio gli ha dato fastidio. E coglie l’occasione per raccontare che i due hanno avuto una breve relazione, ormai archiviata. Archiviata come il matrimonio di Eugenio, per quanto ha capito… Nicotera si limita a subire l’intraprendenza della donna, che si avvicina e lo bacia. Il magistrato non si sottrae: a quanto pare, è deciso a voltare pagina e a dimenticare Viola.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 gennaio)

In attesa che Giulia torni dalla Sicilia, Luca inizia ad avere i primi forti segnali del progredire dell’Alzheimer. Filippo deve gestire il difficile rapporto professionale tra Michele e Micaela, e la situazione potrebbe sfuggirgli di mano. Nunzio è sempre più deciso a dimenticare Rossella e riprende a corteggiare Diana, ma quest’ultima si è legata a un altro uomo. Alberto si rivela sempre più inadatto a fare il padre e dunque Giulia decide d’intervenire per aiutare Clara e le offre un lavoro al Centro di Ascolto.

Le anticipazioni dal 15 al 19 gennaio