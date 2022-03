“Un posto al sole”, le anticipazioni: una chiacchierata può portare lontano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Ornella (Marina Giulia Cavalli) cerca di far capire a Raffaele (Patrizio Rispo) che deve essere rispettata la scelta di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) di lasciare Napoli. Lui, però, non prende bene le parole della moglie, tronca la discussione e se ne va a dormire, lasciando la donna amareggiata. La sera successiva, con il morale sotto le scarpe, Raffaele va al corso per sommelier tenuto da Elvira (Giusi Cataldo). La donna si accorge dell’umore nero del portiere e si offre di tirarlo su con un bicchiere di vino e due chiacchiere per sfogarsi. Inebriato dal Carignano del Sulcis, un vino sardo degno del Cannonau, Raffaele confida a Elvira la sua amarezza nei confronti della decisione del figlio di partire. La sommelier trova le parole giuste per distendergli i nervi e, a bottiglia finita, Giordano si offre di accompagnarla a casa. Ormai quasi davanti al portone, i due si ritrovano inaspettatamente vicini e attratti l’uno dall’altro… Ornella, intanto, al rientro dal lavoro, si accorge che il marito non è rientrato e che non c’è la cena sul tavolo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 7 all’11 marzo)

Per sostenere le fortissime pressioni di Ferri, Chiara ricorre di nuovo alla cocaina. Niko viene a sapere che Micaela ha proposto a Jimmy di trasferirsi a Berlino, e dunque cerca l’aiuto della famiglia, ma così entra in conflitto con Renato. Guido, colpevole di aver commesso un errore nell’educazione di Lollo, viene severamente punito da Mariella. Virginia “spinge” Rossella a entrare in competizione con lei. Patrizio è deciso a lasciare Napoli e Raffaele, contrario alla scelta, vive un momento di forte tensione con Ornella.

Le anticipazioni dal 14 al 18 marzo