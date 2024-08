“Un posto al sole”, le anticipazioni: una convivenza troppo frettolosa?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 settembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Valeria (Benedetta Valenzano), dopo la vacanza a Formentera con Niko (Luca Turco) è sempre più presente nella vita del giovane Poggi e, di conseguenza, a Palazzo Palladini. Renato (Marzio Honorato), seppur contento che Niko sia tornato a vivere da loro, nota che la ragazza sta bruciando le tappe, infatti ha già persino le chiavi di casa. Secondo Poggi, la Paciello non è abituata ad avere un ragazzino in casa. Anche per l’alimentazione, infatti, lei non pensa alle esigenze di Jimmy, portando sempre a casa cibi già pronti. Come volevasi dimostrare, Valeria rientra a casa con una confezione di sushi per la cena. Renato, allora, ne approfitta per parlare con la Paciello, esponendo le sue considerazioni soprattutto sull’alimentazione di Jimmy. Valeria lo ascolta un po’ spiazzata, ma non fa una piega. Quando si ritrova sola con Niko, però, la donna lo manipola convincendolo che il giovane non ha bisogno della costante presenza di Renato, anzi, dovrebbe rendersi più autonomo da lui…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 agosto)

Ferri comincia a interessarsi alla gestione della radio e chiede un incontro a Michele. Magdalena, ancora a Napoli in attesa del processo, prova a dare un significativo cambiamento alla propria vita. Rosa, rientrata a casa dopo la parentesi a Palazzo Palladini, deve fare i conti coi comportamenti molesti di Luisa e Pasquale. Guido, nonostante i consigli di Silvia e Michele e l’impegno nel superare la crisi con Mariella, è orientato verso la decisione più dolorosa. Alberto riesce a ottenere un appuntamento con Clara e Federico.

Le anticipazioni dal 2 al 6 settembre