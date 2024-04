“Un posto al sole”, le anticipazioni: una denuncia pericolosa, ma necessaria

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 aprile su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Nunzio (Vladimir Randazzo) è con Diana (Sara Zanier) quando vede per strada i due uomini che l’hanno aggredito. Diana li riconosce: sono camorristi che spesso ha visto in cantiere e dai quali Flavio Bianchi (Leonardo Santini) s’è detto minacciato. La Della Valle ora capisce che Flavio non è una vittima e che dietro l’aggressione a Cammarota c’è la sua gelosia per i rapporti tra lei e Nunzio. I due ne parlano e il ragazzo conclude che devono denunciare subito il fatto e mettere Bianchi e i due con le spalle al muro. Diana non la pensa allo stesso modo. Lei è l’architetto che segue i lavori per Flavio: se si venisse a sapere che Bianchi è colluso con la Camorra, scoppierebbe uno scandalo e lei potrebbe perdere la sua credibilità. Nunzio, però, la convince, anche se lei mette la condizione di andare in commissariato accompagnati da un avvocato, per esempio Niko (Luca Turco). Cammarota legge negli occhi della ragazza tanta paura da intenerirlo e i due si baciano e passano la notte insieme. La mattina dopo, la donna esce prima e gli dice che lo raggiungerà allo studio di Niko, ma a quell’appuntamento la povera Diana non arriverà mai…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 1° al 5 aprile)

Viola è dispiaciuta di non passare la Pasquetta con Damiano. Raffaele prepara un “pesce d’aprile” ai danni di Renato, ma riceverà pan per focaccia dalle donne di casa Bruni. Clara è decisa a interrompere la gravidanza e Giulia le sta vicino. Guido è sempre più insofferente nei confronti di Mariella; la presenza di Bice peggiora le cose. Rossella, tornata da Barcellona, dopo aver mandato a monte il matrimonio, deve gestire il rientro in ospedale e il lavoro con Riccardo. Marina, in attesa del rientro a Napoli di Ida, prova a ricucire con Diego.

