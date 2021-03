“Un posto al sole”, le anticipazioni: una Festa del Papà con sorpresa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Alla vigilia della Festa del Papà, Jimmy (Gennaro De Simone) e Irene (Greta Putaturo) decidono che sarebbe bello festeggiare insieme i papà Filippo (Michelangelo Tommaso), Niko (Luca Turco) e Franco (Peppe Zarbo). Giulia (Marina Tagliaferri) inizia a pensare ai preparativi, ma qualcuno non è entusiasta quanto lei. Bianca (Sofia Piccirillo) inizia a opporsi: suo padre e lei non amano questi eventi. Nonna Giulia rimane colpita, ma non vuole deludere gli altri due e decide che la festa si farà. Raffaele (Patrizio Rispo), però, si accorge che anche Renato (Marzio Honorato) ha il broncio: è rimasto male per non essere stato citato tra i festeggiati e coinvolto nei preparativi! Dopo essersi preso del permaloso ed egocentrico, Renato se ne va mesto al Caffè Vulcano, mentre Jimmy, Irene e Giulia proseguono coi “lavori”. Filippo, intanto, sta al gioco della festa a sorpresa, ma non sa che Serena (Miriam Candurro) ne ha preparata un’altra tutta per lui…

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 marzo)

Clara scopre che Alberto le ha mentito ed è partito con Barbara. Ferri si convince che gli incidenti ai Cantieri non siano casuali e che qualcuno stia tramando contro di lui. Rossella si affanna per riscrivere in tempo la tesi, inconsapevole del fatto che Ilaria stia cercando di minare sempre più la sua carriera universitaria. Dopo un litigio con Bruno, Sasà cerca l’appoggio di Guido e Cotugno, ma gli amici gli rinfacciano i suoi difetti. Patrizio, dopo essersi avvicinato molto a Clara, cerca di fare chiarezza nei suoi sentimenti.

