“Un posto al sole”, le anticipazioni: una giornata importante per Filippo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 maggio su Rai3







Filippo (Michelangelo Tommaso) entra nello studio di Michele (Alberto Rossi). Come al solito il giornalista sta lavorando sodo. In particolare, sta cercando informazioni sulla storia di una ragazza caduta nell’anoressia a causa dei social che bombardano di contenuti che possono distruggere una psiche debole: ora Saviani deve andare a sentire la testimonianza della madre della ragazza. Sartori è colpito dall’argomento e lo segue. Il racconto della donna tocca profondamente Filippo, che ripensa a come sua figlia Irene (Greta Putaturo) fosse caduta nelle trappole del web senza che in famiglia se ne rendessero conto. Quando rientra a casa, ne parla con Serena (Miriam Candurro). Racconta di quanto ha sentito e delle riflessioni che è stato portato a fare. Per esempio, sul fatto che i genitori non riescano a vedere la realtà se non quando è troppo tardi. Serena, però, lo rassicura e gli dice che proprio lui è stato bravo a intuire i problemi di Irene. Dopo una doccia rilassante, Sartori propone alla moglie di andare a prendere le bambine a scuola e concedersi un gelato tutti insieme, perché, come riflette Michele quando li vede al tavolino, riuscire a essere felici è più semplice di quanto si pensi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 maggio)

Tra Silvia e Michele riesplode la passione. Nonostante sia combattuta, Rosa sa di dover lasciare la casa. Claudia continua a “dividere” Guido e Mariella; la donna, comunque, non ha raccontato tutta la verità su di sé. Viola cerca di convincere Eugenio dell’innocenza di Damiano e della presenza di un corrotto tra le forze di polizia. Manuela, incerta sul progetto del parco archeologico per bambini, aspetta rassicurazioni da Niko; lui, però, pare distratto da altro. Rossella viene rapita dalla talpa che ha messo nei guai Damiano.

Le anticipazioni dal 13 al 17 maggio