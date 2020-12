“Un posto al sole”, le anticipazioni: una lettera anonima fa scoppiare il caos

04 Dicembre 2020 | 13:08 di Gabriella Persiano

Massaro (Francesco Procopio) riceve una lettera anonima che lo lascia sbigottito: pare che Bice (Lara Sansone) sia legata a Cotugno (Walter Melchionda). Visto che teme sia vero, Massaro si confida con Guido (Germano Bellavia). Questi sdrammatizza e, soprattutto, lo spinge a parlarne con la diretta interessata… Sergio, però, non ci pensa nemmeno, tramortito com’è dalle reazioni della moglie dopo che l’ha tradita. Non riuscendo comunque a stare con le mani in mano, pensa bene di farsi conoscere da Cotugno: lo ferma per strada in veste di poliziotto e lo perquisisce terrorizzandolo. Cotugno racconta l’accaduto a Bice, che capisce subito e gli mostra la foto di Massaro: «È lui?». Certo che sì! Stretto in una morsa, il povero Cotugno si fa convincere da Bice a sfidare il rivale: i due passeggeranno e si baceranno sulla strada dove si trova il commissariato. Lei si vuole vendicare del tradimento del marito, ma Cotugno non reggerà alla paura e alla fine la donna si ritroverà sola, faccia a faccia con il marito. E lui le ribadirà di essere ancora e nonostante tutto innamorato di lei.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 novembre al 4 dicembre)

Marina scopre che il magnate russo è in bancarotta e teme di perdere i Cantieri. Franco riceve la notizia che sua madre deve operarsi al cuore e decide di partire per la Nuova Zelanda con Angela. Alberto intuisce che Barbara ha mire su di lui. Rossella, in crisi per essere stata accusata da Ilaria di essere una raccomandata, cerca un confronto con Ornella; a starle vicino è ancora una volta Patrizio. Cinzia scopre le inaspettate doti amatorie di Cotugno. Niko, sempre più in crisi, fatica a gestire anche il suo rapporto con Jimmy.

Le anticipazioni dal 7 all’11 dicembre

● Vittorio suggerisce a Patrizio di non raccontare a Rossella nulla della scappatella di Giordano con Ilaria.

● Marina rientra da Montecarlo senza essere riuscita a trovare un acquirente per il super-yacht costruito dai Cantieri per Men’kov e Fabrizio prenderà una clamorosa decisione.

● Alberto, costretto a dover gestire le avances di Barbara, fatica a mascherare il suo nervosismo con Clara.

● Niko, spinto da Giulia e Renato, fa il test tossicologico per provare che non ha preso pasticche.