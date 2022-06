“Un posto al sole”, le anticipazioni: una lettera dal carcere

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Nicotera (Paolo Romano) incontra Tregara (Lello Giulivo) in carcere. Il pentito chiede al magistrato se si può accogliere la sua richiesta di vedere la figlia Clara (Imma Pirone). Eugenio cerca di fargli capire che sarebbe meglio di no, per l’incolumità della ragazza. Tregara vorrebbe anche farle arrivare una sua lettera e cerca di convincerlo a fare da tramite, ma Nicotera non se la sente: la corrispondenza dal carcere deve entrare e uscire attraverso il canale ufficiale del penitenziario, non certo in mano a un magistrato. Tregara, però, sembra veramente pentito e così cambiato dal carcere da aver intrapreso un percorso di fede…Così, quando il detenuto se ne va, Eugenio resta con la lettera in mano e pensa al da farsi. Decide, quindi, di andare allo studio di Niko (Luca Turco): forse l’avvocato di Clara è l’unico canale percorribile per farle arrivare la lettera. Poggi è titubante, ma infine va dalla ragazza. Clara, già provata per l’esame di maturità che ha sostenuto, si ritrova a fissare la busta e a ricordare le cose orribili che le ha fatto il padre, a cominciare dall’omicidio della madre: la aprirà?

Chiara, in galera, decide di lasciare Nunzio, ma lui la spiazza… Sconvolto da un nuovo scontro con Riccardo e una lite con Nunzio finita a pugni, Stefano si rifugia da Virginia: tra loro si riaccende la passione. Cerruti trova finalmente il coraggio di chiudere con Sarti. Michele è sempre più infastidito dall’atteggiamento prevaricatore di Riccardo con Rossella. Raffaele riceve un nuovo, agghiacciante avvertimento da Valsano. Alberto viene a sapere che Clara non vuole più dare l’esame e prova a convincerla a sostenerlo.

