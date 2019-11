“Un posto al sole”, le anticipazioni: una mamma ansiosa ma felice

08 Novembre 2019 | 14:00 di Gabriella Persiano

Tra una poppata e un pieno di coccole, Raoul, il bimbo che Ilenia Lazzarin ha avuto 10 mesi fa, è sempre attaccato alla mamma. Da un mese a questa parte, però, il piccolo deve fare i conti con gli impegni lavorativi di Ilenia. L’attrice, infatti, ha finalmente fatto rientro sul set di "Un posto al sole", dove interpreta Viola. «Devo dire che il distacco dal set non è stato così traumatico» racconta la Lazzarin. «Avevo bisogno di una piccola pausa per riprendere in mano la mia vita».

Ilenia, facciamo un breve bilancio di questi 10 mesi da mamma.

«Esperienza strabiliante, totalizzante, ma anche molto stancante. Dormo circa tre ore a notte, se va bene, e non so da dove prendo le energie per fare le mille cose che faccio. Di sicuro sono più nervosa, ma Raoul ha la priorità su tutto».

Come avete scelto il nome?

«Si chiama come il nonno paterno. Poi abbiamo aggiunto Maria come secondo nome perché siamo religiosi e perché è sempre stato un mio desiderio avere un figlio che portasse questo nome».

Che mamma è lei?

«Apprensiva, e non me l’aspettavo. Ho una laurea in Scienze dell’Educazione che non ho mai sfruttato nel lavoro, ma che adesso sto mettendo in pratica. Poi mi faccio seguire da ben due pediatri, uno dei quali è un caro amico al quale chiedo sempre consigli. Devo ammetterlo, sono piuttosto ansiosa. Mio figlio, del resto, è come ero io da piccola: vivace e curioso, con una gran voglia di esplorare il mondo».

È una di quelle mamme che legge manuali di pedagogia o va a intuito?

«Leggo molto, ma sono convinta che nessuno abbia una verità assoluta. Ogni bambino è a sé. Il mio è molto precoce. Quasi cammina e a sette mesi diceva già “papà”. Però non me ne compiaccio. Anzi, penso che sia giusto affrontare la vita passo dopo passo, al momento giusto e senza fretta».

Come si è organizzata adesso che è tornata al lavoro?

«Siamo una squadra. Io, Roberto (Palmieri, il marito ndr) e una babysitter. E poi, appena possibile, arrivano i nonni».

E su Viola che dice?

«Torna per stare vicino alla famiglia e a Raffaele (Patrizio Rispo), a causa dei problemi di Diego (Francesco Vitiello). Poi chissà cosa le riserveranno gli autori».



