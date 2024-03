“Un posto al sole”, le anticipazioni: una partita di calcio molto speciale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 marzo su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Viola (Ilenia Lazzarin) confessa a Damiano (Luigi Miele) quanto le dispiaccia che Manuel (Manuel D’Angelo) lasci palazzo Palladini per tornare a casa. Riflettendo, poi, sul suo rammarico per il fatto che l’amicizia tra il piccolo Renda e il suo Antonio (Eduardo Scafora) si sia incrinata per un litigio, alla Bruni viene un’idea. Rientrando a casa col figlio dopo la scuola, Viola propone ad Antonio uno scambio: lei lo aiuterà a fare i compiti per il giorno dopo, ma lui dovrà collaborare per coinvolgere Manuel in una partita di calcio. Quando Manuel, in giardino col padre, vede l’ex amichetto e la madre che preparano il campo con tanto di porte, all’inizio è restio. Poi, però, Antonio gli si avvicina col pallone e gli chiede di giocare e il bambino si lascia andare. Viene coinvolto anche Raffaele (Patrizio Rispo) e la partita diventa un momento divertente e spensierato. Durante il gioco arriva a palazzo Eugenio (Paolo Romano) e vede Damiano prendere in braccio Antonio con affetto: Nicotera si rende conto che il figlio ha già un’altra famiglia e che quella che coinvolgeva anche lui non esiste più. Viola nota l’irrigidimento dell’ex marito e si sente profondamente in colpa.

Rosa torna a casa: non la vuol dare vinta ai camorristi. Serena è convinta che Manuela abbia esposto Irene ai pericoli del web. Nunzio chiede un confronto a Rossella. Alberto cerca una sistemazione per la promessa fatta a Clara, ma la donna appare sempre più turbata e quando Palladini scopre che è incinta di Eduardo va su tutte le furie. Mariella registra la crescente freddezza di Guido nei suoi confronti. Al Vulcano Cerruti approfondisce la conoscenza con Luciano. Marina e Roberto concedono a Ida di vedere il padre: non basterà.

