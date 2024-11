“Un posto al sole”, le anticipazioni: una riunione molto sgradevole

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 novembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Rossella (Giorgia Gianetiempo) vive un periodo di forte stress. Oltre al lavoro in ospedale, all’attività in ambulanza e allo studio per la specializzazione, infatti, sta anche partecipando a un progetto di ricerca col primario Fusco (Marco Mario De Notaris). Fusco l’ha messa spesso in soggezione coi suoi atteggiamenti “confidenziali”, ma ora si rivela molto severo e le dice che deve rivedere completamente e con più zelo un testo che ha scritto. La Graziani rimane spiazzata: che stia facendo troppe cose? Non sarà il caso di lasciare l’ambulanza?… Alla fine prende proprio questa decisione. Lo fa a malincuore, ma quando ne parla con Fusco lui la rincuora: è la scelta giusta e, per quanto riguarda la ricerca, il primario conta su di lei e l’aspetta in ufficio per mettersi al lavoro. Rossella non è molto contenta di ritrovarsi sola con Fusco e infatti, non appena l’uomo le mette una mano sulla spalla, si alza frastornata e gli dice che non si sente a suo agio. Il primario reagisce male: sta insinuando che lui voglia prendersi delle confidenze? Rossella si ritrova in corridoio sconvolta, quando Riccardo (Mauro Racanati) la vede e nota il suo turbamento…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 ottobre al 1° novembre)

Eugenio confessa a Viola di amarla ancora, e lei rimane senza parole. Roberto spera che il ritorno di Marina a Palazzo sia un segnale positivo, ma lei pone una condizione: lui deve farsi seguire da uno psicologo. Luisa, aiutata da alcune amiche, prova a intimidire di nuovo Rosa. Niko incoraggia Alberto, convinto che Federico farà presto ritorno a Napoli, ma Clara ed Eduardo potrebbero avere altri progetti. Samuel salva Manuela da una situazione un po’ delicata, ma l’improvvisa vicinanza e la bella sintonia fra i due dà fastidio a Micaela.

Le anticipazioni dal 4 all’8 novembre