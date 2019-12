“Un posto al sole”, le anticipazioni: una sfida in famiglia

06 Dicembre 2019 | 14:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Serena (Miriam Candurro) è al settimo cielo: il suo bed and breakfast ormai è pronto e non resta che farlo vedere a Filippo (Michelangelo Tommaso). Davanti al risultato il marito rimane a bocca aperta e la riempie di complimenti. Concreta come sempre, però, Serena archivia gli elogi e pensa ad avviare l’attività. Per prima cosa bisogna fare delle foto pubblicitarie da diffondere. Ma chi potrebbe scattarle senza chiedere troppi soldi? Ci ha già pensato Filippo: tira fuori una macchina fotografica e si propone! Ma proprio in quel momento arriva Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e chiede a Filippo che cosa stia facendo. Quando il figlio glielo spiega, si mette subito in mezzo: anche lui sa fare foto bellissime! Parte così una sorta di sfida tra i due Ferri e sarà Serena a decidere quali saranno le immagini migliori. La Cirillo però si trova in grande imbarazzo e dice che non potrebbe mai essere obiettiva… Una soluzione c’è, sceglierà senza sapere di chi sono gli scatti. Vinceranno le fotografie di Roberto e Filippo rimarrà molto male.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 dicembre)

Per salvare suo figlio Jacopo, Aldo offre soldi a Diego per patteggiare e lui non sa che fare. Carla rischia di sconvolgere ancora l’equilibrio delle figlie Mia e Alex, ma Alex per la prima volta decide di mettere se stessa davanti a tutti. Raffaele vede Renato solo e abbrutito e lo invita a riflettere sugli errori fatti. Fabrizio spiazza Marina facendole conoscere Sebastiano Rosato. Silvia scopre il talento e lo spirito d’iniziativa di Samuel. Giulia tenta di convincere Clara a denunciare Alberto, che l’ha licenziata perché non s’è concessa a un cliente.

Le anticipazioni dal 9 al 13 dicembre

● Diego è pronto a patteggiare, ma Raffaele intuisce che lui e Patrizio gli nascondono qualcosa.

● Otello, dopo l’ennesima lite con Teresa, diventa sempre più difficile da gestire per Michele e Silvia, che chiedono aiuto a Guido.

● Andrea torna a Londra con un segreto che prima o poi dovrà svelare ad Arianna, pur sapendo che la moglie non sarà affatto felice di ciò che scoprirà.

● Clara è ancora indecisa: denunciare o no Alberto? Lui, nel frattempo, continua a “sfoggiare” la sua solita arroganza.