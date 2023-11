“Un posto al sole”, le anticipazioni: una super occasione per Micaela

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 novembre al 1° dicembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Micaela (Gina Amarante) viene disturbata dal telefono mentre è in un momento di passione con Samuel (Samuele Cavallo). Prima lo ignora e poi, scocciata, risponde: è Filippo (Michelangelo Tommaso) che vuol dirle dell’idea che ha avuto per dare brio alla trasmissione di Michele (Alberto Rossi). Nonostante la reticenza di Saviani e la disapprovazione di Serena (Miriam Candurro), il cognato la vuole come conduttrice di un programma! Micaela è entusiasta! Quando, però, intuisce di cosa si tratta, cambia idea: dovrebbe affiancare Michele e magari battibeccare con lui… Non se ne parla proprio. Il titolo pensato da Filippo, poi, è patetico: Michi e Mica. Lei ha sempre odiato andare in coppia: figuriamoci alla radio! Filippo ci resta male, ma convince Serena a persuadere la sorella a fare un provino. Serena sa come fare. Insinua che la rinuncia sia dovuta alla paura di sfigurare e fa bene: pur di non darle ragione, Micaela va al provino. Accanto a Michele, però, non riesce a parlare più di tanto… Michele e Filippo sono perplessi: che l’imprevedibile Cirillo debba solo rompere il ghiaccio?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 novembre)

Rossella conosce Isabella, la mamma di Riccardo, e la trova simpatica; Crovi, però, l’avvisa: non si fidi delle apparenze! Marina è sempre più preoccupata per la possibile scarcerazione di Lara, ma la donna sta per cadere nella rete di Gabriella Sebillo. Alberto cerca un appiglio per ottenere l’affido esclusivo del figlio. Clara confida a Rosa i suoi sentimenti per Eduardo. Per non pensare a Rossella, Nunzio invita Diana a passare il weekend con lui, ma lei rifiuta. Viola decide di informare il piccolo Antonio della volontà di separarsi da Eugenio.

Le anticipazioni dal 27 novembre al 1° dicembre