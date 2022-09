“Un posto al sole”, le anticipazioni: una visita inattesa. E un po’ sospetta…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 settembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Michele (Alberto Rossi) riceve la visita inattesa in radio di Fabiana (Valentina Corti), collega conosciuta a Milano. A quanto pare deve realizzare un servizio sul Miracolo di san Gennaro e magari lui potrebbe aiutarla con le immagini di repertorio. Michele è colpito dalla sua intraprendenza e dalla sua spontaneità, pur facendole notare che all’evento mancano un paio di settimane… Fabiana, invece, non piace per nulla a Rossella (Giorgia Gianetiempo): era venuta alla radio per pranzare col padre ma ora decide di andarsene. Saviani intanto è richiamato dal dovere: la trasmissione sta per iniziare. Fabiana assiste alla messa in onda e poi si complimenta con lui per come gestisce le chiamate degli ascoltatori: è un gran professionista! Del resto l’aveva intuito lavorando con lui a Milano. Dopo averlo ricoperto di lodi, Fabiana gli chiede il miglior posto dove mangiare, magari insieme… Michele non riesce a dire di no e la porta al Caffè Vulcano, dove avrà gli occhi addosso di Samuel (Samuele Cavallo), stupito di vederlo con una ragazza così bella, e, soprattutto, di Silvia (Luisa Amatucci).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 agosto al 2 settembre)

Speranza scopre che le bufale del caseificio di famiglia sono intossicate, ma la reazione di suo padre la umilia. Mariella, però, le fa ritrovare il suo orgoglio. Dopo la sparatoria a Palazzo Palladini, Franco decide di dare la caccia a Lello Valsano, ma non è l’unico ad aver avuto l’idea. Serena e Filippo decidono di rientrare subito da Maratea a Napoli, ma sono sorpresi da un inatteso ritorno. Manuela rischia di perdere Niko per sempre. Silvia, rientrata a Palazzo dopo il lavoro al Caffè Vulcano, apprende dei tragici avvenimenti da Diego.

Le anticipazioni dal 5 al 9 settembre