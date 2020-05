“Un posto al sole”, le anticipazioni: un’amicizia pericolosa

09 Maggio 2020 | 11:45 di Gabriella Persiano

Questa settimana le repliche delle puntate della primavera del 2012 di Un posto al sole ci ricordano l’inizio della pericolosa amicizia tra Nunzio Cammarota (Vincenzo Messina) e Alfonso Vitale (Emiliano De Martino), il giovane delinquente della famiglia di camorristi in lotta con i Vintariello. Nunzio viene avvicinato da Alfonso davanti alla scuola e si fa convincere a marinare le lezioni per andare a passare la mattinata con alcune ragazze al mare a Mondragone, nel Casertano. Al ritorno, Angela (Claudia Ruffo) li vede girare in motorino per il centro. Quando chiede spiegazioni sul perché Nunzio non sia a scuola e sul cosa ci faccia con un ragazzo più grande di lui, Nunzio dice qualche bugia che, più tardi, Franco (Peppe Zarbo) non si beve. Sicuro che il ragazzino non sia andato a scuola, va a cercarlo e quando lo trova i due hanno una discussione che finisce con un castigo per Nunzio: poiché non si merita fiducia, il motorino che avrebbe dovuto ricevere in regalo se lo scorda! Nunzio, arrabbiato, torna a cercare Alfonso. Sebbene questi lo abbia trattato male per aver rifiutato di prendere della droga, in questo momento diventa l’unico punto di riferimento per il ragazzino, che si farà trascinare oltre i limiti della legalità.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 maggio)

Marina coinvolge Ferdinando in una trappola a Greta. Franco deve dire a Nunzio che Vintariello se n’è andato. Guido tenta di smascherare Virgilio, ma le cose non si mettono bene. Manuela è attratta da Niko, che non sa dello scambio di identità con Micaela. Silvia ha un’idea per rilanciare il Vulcano. Serena, dopo una movimentata serata con Tommaso, torna a pensare a Filippo. Renato approva l’idea di Adriana di presentare un suo collega a Giulia.

Le anticipazioni dall’11 al 15 maggio

● Greta accoltella Ferdinando e Roberto accorre al motel per aiutarla.

● Marina si rende conto che Roberto è ancora innamorato della moglie Greta e vede davanti a sé un futuro di solitudine.

● Silvia è molto preoccupata per i problemi finanziari del Caffè Vulcano e così pensa di licenziare Gianluca.

● Manuela, decisa a conquistare Niko, smette i panni della timida babysitter e sfodera le sue armi di seduzione.

● Serena vive momenti di passione e leggerezza con Tommaso.