“Un posto al sole”, le anticipazioni: un’indagine complicata

18 Ottobre 2019 | 14:15 di Gabriella Persiano

Nicotera (Paolo Romano) si trova davanti a una situazione difficile. Mentre fa i primi rilievi sul luogo dell’incidente ai danni di Aldo (Luca Capuano), nasconde a Giovanna (Clotilde Sabatino) quale sarebbe la pista giusta da seguire. Lui infatti sospetta che possa essere stato Diego (Francesco Vitiello) a investire Aldo e che l’abbia fatto apposta. Proprio com’era successo allo stesso Nicotera quando il giovane Giordano pensava che fosse lui l’amante di Beatrice (Marina Crialesi)… Anche se con gran dolore e nonostante il legame affettivo e parentale con la famiglia di Raffaele (Patrizio Rispo), il magistrato sa comunque di dovere indagare su Diego. Una libertà, però, se la concede: comunicare le sue intenzioni al portiere di Palazzo Palladini prima di procedere. Raffaele rimane impietrito, ma non riesce a negare né a se stesso né a Nicotera che anche lui ha dubbi sull’innocenza di Diego. Il ragazzo intanto è irreperibile. Non riesce a rispondere alle continue chiamate del padre mentre guarda terrorizzato la sua auto ammaccata…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 ottobre)

Alice, a Napoli per qualche giorno, vorrebbe passare del tempo con il padre. Tuttavia Andrea è troppo preso dalla notizia dell’idoneità all’adozione per lui e Arianna. Così Marina decide di parlare col ragazzo. Vittorio si sente sotto pressione per l’invadenza della madre Assunta e per i problemi sul lavoro, ma Anita si fa in quattro per aiutarlo a uscire da questo momento difficile. Salvatore ottiene a sorpresa un appuntamento con il dottor Sarti, ma la sua insicurezza rischia di mandare tutto all’aria.

Le anticipazioni dal 21 al 25 ottobre

● Vittorio teme che Alex sospetti qualcosa su quel che è successo tra il giovane Del Bue e Anita, così chiede consiglio a Rossella su come fare. Ma le cose vanno male lo stesso.

● Giulia, preoccupata per Renato, ha uno slancio di generosità verso l’ex marito, ma Poggi la prende male.

● Cerruti, in imbarazzo per i suoi tatuaggi, continua a tenere lontano il dottor Sarti, ma riceve una sorpresa.

● Fabrizio propone un viaggio a Marina.

● Angela tenta di far aprire gli occhi a Giulia sul rapporto aperto che Denis vorrebbe mantenere con la Poggi.