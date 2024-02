“Un posto al sole”, le anticipazioni: uno scomodissimo compagno di viaggio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 febbraio al 1° marzo su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Renato (Marzio Honorato) sta per andare in Trentino con Niko (Luca Turco) e Jimmy (Gennaro De Simone), ma fa di tutto per tenere nascosta la meta. Non vuole che Raffaele (Patrizio Rispo) scopra che vanno dove la squadra di calcio del Napoli è in ritiro: non riuscirebbe a liberarsene. Il portiere, però, lo scopre lo stesso, e quindi, rinfaccia a Poggi di essere stato falso con lui. Renato si giustifica dicendo che non voleva che ci rimanesse male, visto che non ha più ferie e non ha possibilità economiche. Oltre al fatto che l’albergo non ha camere libere… Renato pensa di essersi salvato, ma Raffaele lo prende in contropiede: il viaggio glielo pagherà Ornella (Marina Giulia Cavalli); qualcuno per stare alla guardiola lo troveranno (e già pensa a Diego, Francesco Vitiello), e quelli dell’hotel possono aggiungere un letto nella singola di Renato. Tutto risolto! Messo al muro, Poggi si rassegna a passare la vacanza anche con il portiere. Una volta giunti a destinazione, la convivenza purtroppo si rivela sin da subito molto complicata.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 febbraio)

Rosa, coi nervi a fior di pelle per la situazione di pericolo che vive, ha uno scontro con Clara che mette a dura prova la loro amicizia. Mariella ha scoperto che Guido non le ha detto tutta la verità sulla vacanza in Spagna e decide di fargliela pagare. Ida, pressata da Roberto, prende una dolorosa decisione sulla relazione con Diego. Michele, coinvolto nei preparativi del matrimonio di Rossella, sembra ritrovare sintonia con Silvia. L’apatia di Irene preoccupa Filippo e Serena, che non sanno più come comportarsi con lei.

Le anticipazioni dal 26 febbraio al 1° marzo