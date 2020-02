“Un posto al sole”, le anticipazioni: va’ dove ti porta la passione – Dal 17 al 21 febbraio 2020

14 Febbraio 2020 | 14:20 di Gabriella Persiano

L’altalenante intesa tra Arianna (Samanta Piccinetti) e Andrea (Davide Devenuto) subisce una scossa positiva. Arianna è stizzita per il silenzio del marito durante l’ultima permanenza a Londra, ma Andrea riesce a farsi perdonare. Infatti le dice che lei resta la cosa più importante che ci sia, che è una donna eccezionale e che è disposto ad adattarsi a tutto per non perderla. Arianna è lusingata e senza parole. Il senso di colpa per aver baciato Samuel (Samuele Cavallo) le impedisce di rifiutare il nuovo “corteggiamento” del marito e così si lascia andare a una ritrovata complicità. Ma le emozioni non finiscono qui. Mentre i due sono alla Terrazza a festeggiare il ritorno di Andrea arriva una telefonata sconvolgente: l’associazione a cui si sono rivolti per un’adozione ha trovato il bambino per loro! Arianna piange di gioia ricevendo le sue foto e pensa già al viaggio in Madagascar per incontrarlo. Peccato che Franco (Peppe Zarbo) interrompa l’“idillio” con una domanda: ora Arianna e Andrea dovranno vivere insieme, ma a Londra o a Napoli? Chi la spunterà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 febbraio)

Samuel aiuta Arianna nella serata di San Valentino al Caffè Vulcano, e prima di andare a casa lei lo bacia. Scoperta la falsità di Marcello, Giulia si rammarica per l’ennesima delusione e si rifugia nell’affetto di amici e familiari. Vittorio in casa si sente oppresso e progetta di andare a vivere con Patrizio. Nicotera inizia a indagare su un pericoloso boss. Marina cerca per i Cantieri un amministratore delegato che vada bene a tutti. Nunzia è furiosa con Alberto per aver ridotto la figlia Clara in uno stato di prostrazione, così decide di vendicarsi.

Le anticipazioni dal 17 al 21 febbraio

● Alberto medita di tornare a vivere a Palazzo Palladini, ma sente il disappunto di tutti i condomini.

● Serena inizia a sentirsi stanca per la sua condizione di mamma single e accetta la proposta di cenare col marito per una riconciliazione. Ma Leonardo rovina tutto.

● Marina è travolta da un evento che la metterà in cattiva luce.

● Clara annuncia ad Alberto di aspettare un figlio da lui, ma la sua reazione la getta nello sconforto.

● Renato cerca vendetta per la cantina sottratta e progetta un tiro mancino a Raffaele e Guido.