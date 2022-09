“Un posto al sole”, le anticipazioni: Viola adesso è terrorizzata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 settembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Viola (Ilenia Lazzarin), viva per miracolo dopo l’attentato di Lello Valsano (Gianluca Pugliese), cerca di riconquistare la sua normalità. Una buona notizia è la convocazione per tornare a fare da supplente nella classe di Bianca, dove viene accolta con grande gioia da tutti gli studenti. All’uscita da scuola, però, le accade qualcosa di inquietante. Due ragazzi in scooter le si avvicinano e la fissano con sguardi torvi. In quegli istanti Viola non capisce se siano di occhiate di curiosità o di minaccia… Quando poi vede che i ragazzi tornano indietro e le vanno incontro, la Bruni viene presa da un attacco di panico. Guido (Germano Bellavia), in servizio in quella zona, la vede scossa e si avvicina per aiutarla. I due in motorino si allontanano mentre il vigile si rende conto che Viola non si è ancora ripresa dall’evento che ha travolto gli abitanti del Palazzo e ha portato alla morte di Susanna. Riuscirà Viola a superare questo difficile momento? Forse potrebbe aiutarla solo Eugenio (Paolo Romano).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 settembre)

Alberto propone a Clara di tornare a vivere insieme. Samuel, stanco di essere ritenuto un ragazzo privo di carattere, affronta Espedito. Marina riceve un regalo inaspettato e gradito, ma un’ombra minacciosa sembra incombere sulla ritrovata felicità con Ferri. Michele riflette sui suoi sentimenti dopo la serata con Fabiana, tra la paura di cominciare una nuova storia e quella di dire addio al passato. Nunzio ritrova Chiara a Capo Verde: la ragazza è sorpresa e felice, ma sa che deve confessargli di essere ricaduta nella droga.

Le anticipazioni dal 19 al 23 settembre