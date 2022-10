“Un posto al sole”, le anticipazioni: Viola ha davvero paura

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 14 ottobre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Viola (Ilenia Lazzarin) accetta un invito a pranzo dal collega Gabriele (Davide Dolores). Tra i due c’è una bella intesa e la Bruni trascorre momenti piacevoli e soprattutto di svago, oppressa com’è dai problemi familiari. Quando i due stanno per rientrare a scuola, però, una brutta sorpresa attende Viola: la sua auto è sparita dal parcheggio! Chi può aver rubato quel rottame? E perché in pieno giorno davanti a una scuola? Con questi interrogativi la Bruni torna a casa e ne parla subito con Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo). La madre coglie l’occasione per parlarle di un colloquio avuto quel giorno con Eugenio (Paolo Romano). Il furto dell’auto non può essere casuale, si tratterà di un’intimidazione! Per questo Nicotera insiste affinché Viola accetti la scorta. Spiazzata dalle parole di Ornella, la Bruni si irrigidisce. Era stata chiara: non vuole la scorta! Dopo una discussione con i genitori, però, a malincuore Viola accetta, ma lei e Antonio porteranno tutte le loro cose dalla casa di Nicotera a Palazzo Palladini! Il matrimonio tra Viola ed Eugenio sembra ormai al capolinea.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 7 ottobre)

Chiara, alla vigilia dell’udienza, capisce che deve imparare ad affrontare le difficoltà. Renato torna sulla questione della casa-vacanza e fa indignare Otello. Viola non pare pronta ad affrontare le conseguenze della fine del matrimonio, ma una proposta inattesa sembra sollevarla. Speranza dice a Mariella che Samuel è troppo remissivo e lei lo paragona a Guido, non sapendo che lui sta ascoltando. Diego è sempre più attratto da Lia. La sintonia tra Micaela e Jimmy intristisce Niko, che finisce per ubriacarsi: Manuela lo soccorre.

Le anticipazioni dal 10 al 14 ottobre