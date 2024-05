“Un posto al sole”, le anticipazioni: Virginia fa una bella sorpresa a Riccardo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 maggio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Mentre sta lavorando in ospedale, Riccardo (Mauro Racanati) si ritrova davanti Virginia (Desirée Noferini). È stupito, certo, ma anche contento… Alla macchinetta del caffè (con Rossella che li osserva da lontano), Riccardo domanda all’ex moglie cosa ci faccia lì. Presto detto: a Napoli per un convegno di cardiologia, Virginia s’è trovata da quelle parti e ha voluto salutarlo, sapendo del suo momento non facile a causa della rottura con Rossella. Dopo una leggera esitazione, Riccardo riconosce di aver avuto periodi migliori, ma rassicura Virginia dicendole che ora sta molto meglio e che si sopravvive a tutto. Nelle sue parole, però, si coglie un po’ d’amarezza. Virginia gli sorride e butta lì un’idea: se lui non ha altri impegni, perché non cenare assieme? Riccardo accetta e quella sera entrano al Vulcano insieme… Il ritorno di Viviana non è l’unico della settimana. Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska), infatti, vanno in un convento alla ricerca di una determinata persona e la trovano: ad assistere i bisognosi in mensa c’è Lara (Chiara Conti)!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 maggio)

Ferri è convinto che Diego aiuti Ida nella causa per riavere il figlio e non manca di farlo pesare su Raffaele, che finisce per perdere le staffe e lo aggredisce. Guido accompagna Claudia a un provino: loro sono sempre più vicini, e Mariella è sempre più insofferente. Riccardo fatica a superare il risentimento che prova nei confronti di Rossella. La data delle nozze di Clara ed Eduardo si avvicina sempre più, ma la ragazza ha ancora uno scoglio da superare. La ripresa di Diana è più complicata del previsto, ma al suo fianco c’è Nunzio.

Le anticipazioni dal 27 al 31 maggio