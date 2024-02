“Un posto al sole”, le anticipazioni: Virginia tocca ancora il cuore di Riccardo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 febbraio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Riccardo (Mauro Racanati) incontra Virginia (Desirée Noferini) a un convegno di medici a Milano. Tra il serio e il faceto, l’ex moglie gli rinfaccia di averle detto del matrimonio con Rossella (Giorgia Gianetiempo) tramite una mail fredda, formale. E poi gli fa notare di essere recidivo. Non gli è bastato un matrimonio e ora ci ricasca, dice Virginia ridendo. In realtà pensa che Rossella sia proprio una brava ragazza. I due ex coniugi passano una giornata insieme ricordando anche i tempi dell’università e facendo battute sui vari relatori. Tra loro sembra esserci ancora il feeling che li legava da ragazzi. Crovi si lascia trascinare a cena e dopo, prima di rientrare nella sua camera, si lamenta di aver bevuto troppo. Mentre Virginia, nostalgica, gli dice che nella giornata passata insieme le è sembrato di fare un viaggio nel tempo. Un tempo che purtroppo non c’è più. I due si scambiano sguardi intensi e poi si baciano. Che abbiano sbagliato a lasciarsi? Quando Riccardo torna a Napoli, Rossella nota subito quanto sia pensieroso e freddo…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 gennaio al 2 febbraio)

Mariella, delusa da Guido, supera l’improvvisa emergenza Cotugno grazie a Sasà (che le rivela di aver maturato una drastica decisione…). Una riunione di quartiere organizzata da Giulia per trovare una soluzione agli sfratti non sembra dare frutti, mentre un nuovo atto intimidatorio colpisce il Centro Ascolto. Alberto prova ad accorciare le distanze con Clara. Nunzio non riesce a mettere da parte i sentimenti per Rossella, sempre più proiettata verso il matrimonio. Irene sembra chiudersi sempre di più in se stessa.

Le anticipazioni dal 5 al 9 febbraio