“Un posto al sole”, le anticipazioni: vittima dei bulli

02 Ottobre 2020 | 14:33 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Angela (Claudia Ruffo) accompagna Bianca (Sofia Piccirillo) e il cuginetto Jimmy (Gennaro De Simone) al primo giorno di campo scuola. Il figlio di Niko (Luca Turco) viene subito preso di mira da un paio di bulli, che lo prendono in giro quando racconta di non avere la mamma. Bianca così lo trova in lacrime, col viso tra le mani, e si fa raccontare tutto. Il piccolo però le chiede di non dire nulla a casa e Bianca, pur di non tradirlo, nasconde l’accaduto agli adulti. Angela si accorge comunque che c’è qualcosa che non va, visto che il nipotino di solito chiacchiera e racconta ogni cosa, mentre adesso è taciturno. Non può essere scosso soltanto per la situazione che ha in casa e perché gli manca Susanna (Agnese Lorenzini), dopo la rottura con Niko. Deve esserci qualcos’altro, pensa Angela, che quindi insiste con la figlia fino a quando la ragazzina cede e parla. Ora che sa, però, la Poggi è indecisa se raccontare o meno al fratello i problemi di Jimmy: rischierebbe di complicare ancora di più il difficile momento che Niko sta attraversando a causa del mancato matrimonio con la Picardi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 settembre al 2 ottobre)

Susanna torna a lavorare in studio con Niko e lui si mostra freddo. Dopo aver detto a Leonardo di essere incinta, Serena ha un momento di sconforto. Marina accetta la proposta di matrimonio di Fabrizio e si chiede come la prenderà Roberto. Patrizio registra la puntata per la nuova trasmissione di cucina di Max Peluso, ma questi lo mette in difficoltà e lui perde la sfida. Giulia si informa sulle indagini a carico di Marco Modica e, frustrata per non avere ricevuto le notizie che si aspettava, decide di prendere un’iniziativa potenzialmente pericolosa.

Le anticipazioni dal 5 al 9 ottobre

● Silvia interviene quando capisce che al Caffè Vulcano la tensione tra Patrizio, Alex e Samuel è salita alle stelle.

● Guido scopre che Cinzia vive in casa di Cotugno e tenta di far aprire gli occhi al collega mettendolo in guardia da quella donna: non è altro che una approfittatrice!

● Roberto, in combutta con Eva, mette in atto il piano contro Marina e Fabrizio, ma alla fine qualcosa va storto.

● Serena riesce a migliorare i rapporti con Filippo, ma si inaspriscono quelli con Leonardo.