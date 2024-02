“Un posto al sole”, le foto del matrimonio di Rossella e Riccardo

Sorrisi è tra gli invitati sul set di Napoli e qui vi mostriamo in anteprima le immagini Enrico Casarini







Il grande momento sta per arrivare: tutto è pronto per il matrimonio di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati), attesa svolta di “Un posto al sole”. Sorrisi è tra gli invitati sul set di Napoli e qui vi mostriamo in anteprima le immagini: in tv sarà trasmesso a metà marzo. Tra Palazzo Palladini e Sant’Anna dei Lombardi, dov’è prevista la cerimonia, abbiamo incontrato subito le famiglie dei due ragazzi.

Scene da un matrimonio Si allestisce il set nella Sagrestia del Vasari nel complesso di Sant’Anna dei Lombardi, nel cuore di Napoli L’assistente ai costumi Rosy Caponetto sistema il velo della sposa Giorgia Gianetiempo prima di girare una scena Che freddo! Da sinistra, Gina Amarante, Francesco Vitiello e Marina Tagliaferri In abito da sposa Giorgia Gianetiempo batte i denti? Alberto Rossi la mette al caldo avvolgendola in un piumino Proprio come un figlio e sua madre: Mauro Racanati e Beatrice Fazi L’auto della sposa, un Maggiolone Volkswagen cabriolet, parte da Palazzo Palladini: arriverà in orario? Da sinistra, Alberto Rossi dà un consiglio a Giorgia Gianetiempo. Con loro, da sinistra, Fabio Balasso, Luisa Amatucci e Tina Fiorito, una vera truccatrice che interpreta sé stessa Lo strascico dell’abito di Giorgia ha bisogno d’aiuto: intervengono Luisa Amatucci , dietro, e l’assistente ai costumi Ilenia Taffuri

C’è Silvia (Luisa Amatucci), la mamma di Rossella, con Michele (Alberto Rossi), che per la ragazza è stato come un padre; ma c’è anche Luciano (Fabio Balasso), il padre “vero”; con loro, Marisa (Mita Medici), la mamma di Michele, e Otello (Lucio Allocca), il “nonno” di Giorgia. C’è Isabella (Beatrice Fazi), la madre di Riccardo. E poi gli amici: ecco spuntare Manuela (Gina Amarante), Diego (Francesco Vitiello) e Giulia (Marina Tagliaferri)… Ma la sposa quando si presenta? Certi ritardi fanno paura…