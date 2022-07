Un posto al sole, le trame dal 1° al 5 agosto 2022

Dopo la fuga di Chiara, Nunzio, in crisi, non riesce a riprendersi e pur di ritrovarla, sembra disposto davvero a tutto. Roberto è all’oscuro dell’accordo economico stipulato con Marina, per Lara sembra davvero arrivato il momento di uscire dalle loro vite per sempre. In missione per prelevare campioni di sangue dalle bufale del caseificio, Speranza conta sull’aiuto di Guido, Mariella e Castrese per distrarre il padre, ma non tutto andrà secondo i piani.