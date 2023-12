Un posto al sole, le trame dal 1° al 5 gennaio 2024

Clara è indecisa se consentire ad Alberto di prendersi Federico, perché teme che l’uomo potrebbe non riportaglielo. I rapporti tra Viola e Antonio, nonostante lei tenti in tutti i modi di ricomporre, continuano ad essere molto tesi, e la ragazza ne soffre. Diego tenta in ogni modo di mettersi in contatto con Ida, ignaro che la ragazza sia prigioniera della sua famiglia in Polonia.