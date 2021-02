Un posto al sole, le trame dal 1° al 5 marzo 2021

Il bacio dato a Clara manda in crisi Patrizio. E mentre Rossella, pentita di averlo offeso, tenta un riavvicinamento, il ragazzo sembra non sapere più quello che vuole. Filippo prova ancora una volta ad aprire gli occhi al padre su Lara, che prenderà un’iniziativa lavorativa non richiesta. Preoccupato per il futuro lavorativo di Diego, Raffaele decide di parlare con don Giuseppe.