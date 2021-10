Un posto al sole, le trame dal 1° al 5 novembre 2021

In occasione di un imminente salone nautico, Roberto dà per scontata la partenza di Marina insieme a lui ma lei, per non far torto a Fabrizio, è indecisa sul da farsi. Messa sotto pressione sia da Michele che da Giancarlo, Silvia deve fare una scelta non più procrastinabile. Alla Terrazza si festeggia il battesimo di Federico… Filerà tutto liscio?