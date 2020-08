Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 agosto 2020

08 Agosto 2020 | 08:18 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 10 a venerdì 14 agosto. La stagione numero 24 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.

Lunedì 10 agosto Mentre Eugenio e Susanna tornano alle loro vite, Alberto si prepara ad entrare in azione per tirarsi fuori dai guai, a modo suo. Silvia riceve una brutta notizia, mentre Rossella deve far fronte a un momento di difficoltà durante il tirocinio in ospedale. Cotugno ha bisogno dell'aiuto di Guido per compiere un'impresa impossibile.

martedì 11 agosto Come si risolverà il faccia a faccia fra Alberto ed Eugenio? Un impedimento di Silvia fornirà l’occasione a Rossella e Alex per collaborare. Sarà un modo per smussare le loro recenti tensioni o per amplificarle? Guido e Mariella si cimenteranno nel ruolo di novelli Cupido in favore dell’impacciato Cotugno.

Mercoledì 12 agosto Un piccolo incidente accorso a Irene scatenerà il rancore e la gelosia di Filippo nei confronti di Serena. Mentre Nunzia non intende più aiutare il boss Tregara a nascondersi, Nicotera continua a riflettere sul ricatto di Alberto. Già seccata per non essere stata d’aiuto al caffè Vulcano, Rossella deve affrontare una nuova prova in ospedale.

Giovedì 13 agosto Clara sembra sul punto di ritornare da Alberto, Nunzia si ritroverà a fare i conti con i propri sentimenti. Intanto, pressato dall’urgenza di inchiodare Tregara e preoccupato che Alberto possa mettere a rischio la serenità della sua famiglia, Eugenio proverà nuovamente a parlargli. Riesplodono le tensioni tra Filippo e Serena, ormai sempre più sotto pressione. In crisi per essersi bloccata durante la pratica in reparto, Rossella riceverà l’incoraggiamento di Ornella.

venerdì 14 agosto Angosciato per il ricatto perpetrato da Alberto, Eugenio dovrà affrontare delle impreviste conseguenze. Serena dovrà fare i conti con l’apprensione e le paure più recondite di Filippo, che complicheranno ulteriormente il loro già difficile rapporto. Il giorno dell'appuntamento romantico tra Cotugno e Dolly è arrivato e il cammino già in salita del vigile, sembra addirittura più complicato del previsto.

