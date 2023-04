Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 aprile 2023

Alberto cerca di recuperare con Diana, ma nonostante lei non sembri dello stesso avviso, il loro atteggiamento sospetto potrebbe aver attirato l’attenzione di qualcuno pronto a smascherarli. In procinto di tornare a casa da Eugenio, Viola non sembrerà del tutto convinta della sua scelta, tanto da far sorgere qualche dubbio in Ornella. Finalmente serena per l’imminente nascita della società con Nunzio e Diego, Silvia non sospetta che Michele sia uno dei suoi benefattori e solo Rossella riserverà al padre il riconoscimento che merita. Dopo l’ennesimo battibecco fra Mariella e Serena, Guido e Filippo potrebbero scoprire la causa scatenante dell’astio fra le due donne.