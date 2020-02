Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 febbraio 2020

08 Febbraio 2020 | 08:31 di Redazione Sorrisi

Anche questa settimana sarà movimentata per i protagonisti di “Un posto al sole”, ecco cosa succederà nelle puntate da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio. La stagione numero 23 va in onda ogni giorno alle 20.45 su Rai 3.

lunedì 10 febbraio Dopo il confronto telefonico con Marcello, Giulia deve decidere a chi credere. Arianna cerca di contattare Andrea per comunicargli la nuova convocazione del tribunale dei minori. Alberto è sempre più preoccupato per la sua posizione lavorativa all’interno dei Cantieri.

martedì 11 febbraio Alberto, tenta di risalire la china contattando una sua vecchia conoscenza, mentre Clara apprende una notizia che potrebbe sconvolgere la sua vita. Dopo l’ultima delusione Giulia decide di rifugiarsi nell’affetto di amici e familiari. Sempre più oppresso dalla mancanza di spazi, Vittorio trova un alleato in Patrizio e i due progettano di andare a vivere insieme.

mercoledì 12 febbraio Furiosa con Alberto e Cipriani che hanno nuovamente ridotto la figlia Clara in uno stato di prostrazione, Nunzia medita vendetta e contatta un misterioso uomo del suo passato. Tornato a Napoli per contrastare l’ascesa di un clan camorristico, Nicotera indagherà su un boss molto violento e pericoloso. Preoccupato come Guido all’idea che Patrizio e Vittorio vadano a vivere da soli, Raffaele dovrà convincere Renato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

giovedì 13 febbraio Mentre ai Cantieri si discute sul futuro candidato al ruolo di amministratore delegato, Marina ha un’idea che potrebbe mettere d’accordo tutti. Dopo la violenta e feroce aggressione subita, Alberto realizzerà di essersi messo in una situazione più grande di lui e apparentemente senza via d’uscita. Al Vulcano si preparano i festeggiamenti per San Valentino, ma un incidente di percorso rischia di compromettere la serata.

venerdì 14 febbraio Tra varie peripezie ed emergenze, San Valentino al Vulcano sarò messo in pericolo ma Samuel farà il possibile per salvare la situazione. Furiosa per l’intervista rilasciata da Sebastiano, Marina cercherà Fabrizio.

Previous

Next