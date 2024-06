Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 giugno 2024

Lara dirà a Diego e Ida se intende avvalorare la denuncia della ragazza, oppure no. Intanto Ferri, intuite le intenzioni di Ida e Diego, cercherà di correre ai ripari in una corsa contro il tempo. I sospetti di Ornella sulle condizioni di salute di Luca, dopo l’episodio della settimana scorsa, sono sempre più forti al punto che la donna, dopo essersi confrontata col marito, va da Giulia per avere un delicato confronto con lei.