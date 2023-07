Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 luglio 2023

Viola, confidandosi con Raffaele, ammette che la relazione con Eugenio non ha più slancio ed è diventata solo routine. Nunzio continua a tenere per sé i sentimenti che prova per Rossella, la ragazza vive un momento difficile in ospedale per la relazione tesa con Luca. Nel momento in cui Renato sembra costretto a dare una delusione a Jimmy, l’intervento provvidenziale di Giulia salva la situazione.