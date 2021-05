Un posto al sole, le trame dal 10 al 14 maggio 2021

Il mancato accordo per la vendita dei terreni dei cantieri complica la vita a Roberto, ma anche a Pietro, costretto a fare i conti sia col socio occulto che con Biagio, mentre Franco, che continua a indagare, rischia di mettersi sempre più in pericolo. Bianca si comporta in modo sgarbato con Irene, di ritorno da Berlino, e Giulia cerca di capirne le ragioni. Michele accetta controvoglia di fare le lezioni per il corso online, mentre Silvia, sempre più avvilita per la piega che ha preso il suo rapporto con lui, si sfoga con Ornella.